За команду Віктора Скрипника забили Луньов і Перович.

«Зоря» перемогла в контрольному матчі «Маріуполь» 2:1, повідомляє Укрінформ.

У складі «Зорі» відзначились Максим Луньов і Михайло Перович. За «Маріуполь» забив Андрій Кулаков.

У складі «Зорі» зіграли всі літні новачки команди: захисники Денис Фаворов, Максим Гречкін і Жуніньо, а також півзахисники Єгор Назарина і Денис Янаков.

Сьогодні спаринг зіграли також «Дніпро-1» і «Олександрія». Матч завершився внічию 0:0.

Як повідомляв Укрінформ, в першому турі УПЛ «Зоря» 22 серпня на виїзді зіграє з «Десною». «Маріуполь» зустрінеться з «Олександрією».

Фото: facebook.com/FCZoryaLuhansk