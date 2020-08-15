Хавбек "Інтера" Гальярдіні: Ми знаємо, як змусити "Шахтар" нервувати

Футбольний півзахисник італійського "Інтера" Роберто Гальярдіні поділився очікуваннями від півфінального матчу Ліги Європи проти донецького "Шахтаря".

26-річний гравець відзначив, що "Шахтар" дуже схожий на попереднього суперника міланців - "Баєр", і його команда знає, як засмутити суперників, повідомляє Sky Sport Italia.

"Це, безперечно, буде важкий матч. Ми вивчаємо гру суперника і бачимо, що у "Шахтаря" індивідуально дуже сильні гравці. У чомусь ця команда схожа на "Баєр", але лінія нападу виглядає цікавіше, ніж у леверкузенців. У них добрий захист, але ми знаємо, як змусити "Шахтар" нервувати і поставити його у скрутне становище", - сказав Гальярдіні.

Додамо, що поєдинок "Інтер" - "Шахтар" відбудеться у Дюссельдорфі (Німеччина) 17 серпня і розпочнеться о 22.00 за київським часом.

Фото: Getty Images.