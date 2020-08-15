Українка Снігур заявилася на турнір ITF у Марбельї

18-річна українська тенісистка Дар'я Снігур планує зіграти на турнірі ITF із призовим фондом 25 тис дол у Марбельї (Іспанія), що стартує 31 серпня.

Як повідомляє Тенісний портал України, киянка, яка посідеє 216-ту позицію у світовому рейтингу, поки не потрапляє до основної сітки - стоїть 7-ю у кваліфікації, передає Укрінформ.

Склад турніру у Марбельї дуже сильний з огляду на те, що на US Open немає кваліфікації, а єдиним турніром ITF 25K, який проходитиме того ж тижня, - хардовий 25-тисячник у Португалії.

Читайте також: Став відомий суперник Стаховського у першому колі турніру ATP у Празі

Як повідомлялося, в липні минулого року Двр'я Снігур стала переможницею юніорського Вімблдона.

Фото: tennisua.org.