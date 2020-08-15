Став відомий суперник Стаховського у першому колі турніру ATP у Празі

Став відомий суперник Стаховського у першому колі турніру ATP у Празі

Укрінформ
17 серпня повертається чоловічий тенісний тур, який у березні призупинили через пандемію коронавірусу.

Перша "ракетка" України Сергій Стаховський у стартовому раунді змагань ATP Challenger у Прпзі зустрінеться з 19-річним чеським тенісистом Томашем Махачем, повідомляє Укрінформ.

Переможець цього поєдинку у другому раунді зіграє з Іллею Івашком з Білорусі.

Лідерами посіву на турнірі є швейцарець Стен Ваврінка та чех Іржі Весели.

Читайте також: Теніс: українець Марченко заявився на два турніри в Італії

Призовий фонд змагань I.CLTK Prague Open by Moneta у столиці Чехії - 137 тис 560 євро.

Фото: twitter.com/stako.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-