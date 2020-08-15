Став відомий суперник Стаховського у першому колі турніру ATP у Празі
Укрінформ
17 серпня повертається чоловічий тенісний тур, який у березні призупинили через пандемію коронавірусу.
Перша "ракетка" України Сергій Стаховський у стартовому раунді змагань ATP Challenger у Прпзі зустрінеться з 19-річним чеським тенісистом Томашем Махачем, повідомляє Укрінформ.
Переможець цього поєдинку у другому раунді зіграє з Іллею Івашком з Білорусі.
Лідерами посіву на турнірі є швейцарець Стен Ваврінка та чех Іржі Весели.
Призовий фонд змагань I.CLTK Prague Open by Moneta у столиці Чехії - 137 тис 560 євро.
Фото: twitter.com/stako.