«Шахтар» вийде у фінал і виграє Лігу Європи – Луческу

Головний тренер «Динамо» впевнений, що «Шахтар» сильніший за «Інтер».

Головний тренер «Динамо» Мірча Луческу заявив в інтерв'ю Corriere dello Sport, що «Шахтар» обіграє «Інтер» в півфіналі Ліги Європи.

«Шахтар» вийде в фінал, тому що він сильніший. Ми говоримо про команду, яка формувалася роками, про переможний проект. Я був там 12 років. Ми по частинах збирали дуже сильний склад. Подивіться на склад: там 7 з 11 гравців, яких я тренував і привіз до Донецька.

У «Шахтаря» більше впевненості у власних силах, таланті і організації гри. Гравці прекрасно знають один одного, вони синхронізували руху, у атаки команди неймовірний потенціал. Мої Тайсон і Марлос дуже сильні і на флангах, і в трійці під нападаючим.

Також є Жуніор Мораес, який постійно і будь-яким способом забиває. Я не знаю, чому до сих пір його не помітили великі клуби, адже він готовий до п'ятірки кращих чемпіонатів Європи.

«Шахтар» виграє Лігу Європи. Після нашої перемоги в Кубку УЄФА в 2009-му прийшов час для нового трофея», - сказав Луческу.

Як повідомляв Укрінформ, «Шахтар» зустрінеться з «Інтером» в півфіналі ЛЄ 17 серпня.