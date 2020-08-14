«Волинь» звільнила головного тренера

Андрій Тлумак не зумів вивести луцький клуб в УПЛ.

«Волинь» оголосила про припинення співпраці з головним тренером Андрієм Тлумаком, повідомляє офіційний сайт луцького клубу.

Разом з ним команду залишили асистенти Андрій Сапуга та Павло Котовенко. Також «Волинь» покинув спортивний директор клубу Валентин Кошельник і тренер команди U-19 Руслан Мостовий.

41-річний Андрій Тлумак очолив «Волинь» в 2018 році. Це його перша робота на посаді головного тренера.

Як повідомляв Укрінформ, луцький клуб в останньому турі Першої ліги не зміг обіграти «Минай» (0:1) і не вийшов в УПЛ.

Фото: facebook.com/fcvolynlutsk