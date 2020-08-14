Футболісти "Дніпра-1" та "Олександрії" 15 серпня зіграють спаринг

Клуби української футбольної Прем'єр-ліги "Дніпро-1" і "Олександрія" у суботу, 15 серпня, проведуть товариський матч.

Поєдинок відбудеться у Дніпрі на стадіоні "Дніпро-Арена" і розпочнеться о 15.00. повідомляє пресслужба дніпрян.

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Новий сезон в Україні стартує 22 серпня (базовий день). У першому турі чемпіонату "Олександрія" зіграє з "Маріуполем", а "Дніпро-1" зустрінеться з одним з новачків УПЛ - клубом "Інгулець" (Петрове).

Фото: scdnipro1.com.