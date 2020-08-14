Жіноча збірна України з футболу посідає 26 місце у рейтингу ФІФА
Укрінформ
Міжнародна федерація футбольних асоціацій оприлюднила у п'ятницю оновлений рейтинг національних жіночих збірних, в якому українська команда посідає 26-ту позицію.
У порівнянні з минулою версією рейтингу змін через відсутність міжнародних матчів не сталося, повідомляє пресслужба УАФ.
До першої трійки рейтингу ФІФА входять США, Німеччина, яка є суперником українок у відбірковому турнірі Євро-2022, та Франція.
Інші команди кваліфікаційної групи І посідають такі місця: Ірландія - 31-е, Греція - 62-е, Чорногорія - 97-е.
Фото: uaf.ua.