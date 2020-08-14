У Білорусі гандбольний клуб відмовився тренуватися через ситуацію в країні

Білоруський гандбольний клуб «Вітязь-Леон» заявив про відмову продовжувати тренування через ситуацію, що склалася в країні після президентських виборів 9 серпня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.by.

За результатами спільних обговорень гравців і керівництва клубу були прийняті наступні рішення:

- З п'ятниці, 14 серпня, гандбольний клуб «Вітязь» безстроково призупиняє тренувальну діяльність у зв'язку з неможливістю повноцінної експлуатації матеріально-спортивної бази, а також через неможливість гарантувати безпеку членів колективу;

- Клуб закликає спортивну громадськість Білорусі посприяти у встановленні миру і справедливості в країні;

- Клуб також вимагає повної компенсації вартості ремонту розбитого співробітниками ДАІ автомобіля тренера з фізичної підготовки клубу Олексія Баклажца.

Читайте також: Співробітники Білоруської АЕС і мінського метро також виходять на страйк

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з останніми офіційними даними ЦВК, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,08% голосів виборців, Світлана Тихановська - 10,09%.

У Білорусі п'ятий день тривають виступи громадян, які не згодні з офіційними результатами виборів.

Силовики жорстко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більше 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили не менше 250 людей, є загиблі.

Тихановська була змушена покинути Білорусь, вона зараз знаходиться у Литві.

Фото з сайту TUT.by