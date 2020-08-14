Теніс: українець Марченко заявився на два турніри в Італії

Ілля Марченко може відновити сезон на тенісних кортах Італії.

Український тенісист заявлений на турнірах ATP Challenger Tour, які пройдуть з 24-го по 30 серпня (Трієст) та з 31 серпня по 6 вересня (Корденонс), передає Укрінформ.

Марченко, який посідає 200-те місце у рейтингу ATP сподівається на прогрес у своїй грі, що дозволить виступати на турнірах Grand Slam в основній сітці.

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Як повідомлялося, нинішнього тижня українець пройшов до основи "челленджера" у Празі, але знявся зі змагань.

Фото: btu.org.ua.