Теніс: українець Марченко заявився на два турніри в Італії
Укрінформ
Ілля Марченко може відновити сезон на тенісних кортах Італії.
Український тенісист заявлений на турнірах ATP Challenger Tour, які пройдуть з 24-го по 30 серпня (Трієст) та з 31 серпня по 6 вересня (Корденонс), передає Укрінформ.
Марченко, який посідає 200-те місце у рейтингу ATP сподівається на прогрес у своїй грі, що дозволить виступати на турнірах Grand Slam в основній сітці.
Як повідомлялося, нинішнього тижня українець пройшов до основи "челленджера" у Празі, але знявся зі змагань.
Фото: btu.org.ua.