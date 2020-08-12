У футболіста "Барселони" виявили коронавірус

Один з гравців іспанської "Барселони" здав позитивний тест на коронавірус.

Цей факт не відіб'ється на участі команди в Лізі чемпіонів УЄФА, повідомляє офіційний сайт іспанського футбольного клубу.

"Заражений футболіст входив до групи з дев'яти гравців, які не готувалися до головного єврокубку і не контактували з основною командою", - зазначається у повідомленні.

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"Барселона" у штатному режимі продовжує підготовку до матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти "Баварії". Гра відбудеться у п'ятницю, 14 серпня, о 22.00 в Лісабоні.

Фото: fcbarcelona.com.