"Динамо" готове заплатити до 10 млн фунтів Глена Камара - ЗМІ

Футбольний хавбек шотландської команди "Рейнджерс" Глен Камара потрапив до сфери інтересів київського "Динамо".

Український клуб готовий заплатити за гравця збірної Фінляндіі сьєрра-леонского походження 10 млн фунтів, повідомляє 90min.

На футболіста також претендує московське "Динамо", яке готове викласти таку ж суму.

"Дві східноєвропейські команди - не єдині клуби, які зацікавилися півзахисником. Він також викликав великий інтерес з боку команд англійської Прем'єр-ліги", - зазначається у повідомленні.

Камара - вихованець лондонського "Арсенала". У листопаді 2017 року гравець дебютував за збірну Фінляндії (19 матчів, 1 гол).

Фото: Getty Images.