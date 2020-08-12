Італійську "Аталанту" зацікавив футболіст "Динамо" Супряга

Футбольний форвард київського "Динамо" Владислав Супряга потрапив до сфери інтересів італійської "Аталанти", де виступає хавбек збірної України Руслан Малиновський.

Італійський клуб хоче посилити свій атакуючий потенціал, повідомляє сайт футбольного журналіста Джанлуки Ді Марціо.

"Окрім "Болоньї", тепер запросити до себе Супряга хоче й "Аталанта". Український нападник київського "Динамо" може підсилити атакуючий потенціал клубу наступного сезону. Вартість гравця, який виступав в оренді за" Дніпро-1 ", становить близько 15 мільйонів євро" , - зазначається у повідомленні.

Контракт футболіста з "Динамо" розрахований до літа 2023 року.

Додамо, що за "Дніпро-1" Супряга забив в УПЛ 14 м'ячів у 24-х матчах.

Фото: gianlucadimarzio.com.