Український клуб обійшов в рейтингу «Рому» і «Челсі».

Після перемоги у матчі чвертьфіналу Ліги Європи над «Базелем» (4:1) «Шахтар» піднявся на 14-е місце в клубному рейтингу УЄФА, повідомляє сайт УЄФА.

За перемогу в чвертьфіналі «Шахтар» заробив 4 очка (три за перемогу і одне за вихід до наступного етапу турніру). Сумарно, «Шахтар» набрав 84 очки і піднявся на 14-у позицію в рейтингу, обійшовши «Рому» (80 очок) і «Челсі» (84 очка).

Відзначимо, що «Інтер» - майбутній суперник «гірників» в Лізі Європи - займає 39-у позицію в рейтингу.

Як повідомляв Укрінформ, «Шахтар» обіграв у чвертьфінальному матчі Ліги Європи «Базель» 4:1 і вийшов у півфінал турніру. У півфіналі 17 серпня «Шахтар» зіграє з «Інтером».

Фото: сайт ФК "Шахтар"