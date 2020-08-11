Біатлон: Підручний виступить у гонці на лижеролерах City-Biathlon

Чемпіон світу-2019 з біатлону українець Дмитро Підручний виступить на щорічній гонці на лижеролерах City-Biathlon.

Змагання пройдуть 27 вересня у місті Вісбаден (Німеччина), повідомляє XSport.

Додамо, що українка Віта Семеренко виграла жіночу гонку City-Biathlon в 2012 році. Також в Німеччині виступали наші Юлія Джима, Олена Підгрушна та Валя Семеренко.

Підручний братиме участь у City-Biathlon першим серед членів чоловічої збірної України.

Фото: city-biathlon.com.