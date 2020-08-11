У нас є якості, за рахунок яких ми можемо пройти «Шахтар» - тренер «Базеля»

Матч «Шахтар» - «Базель» відбудеться 11 серпня в Гельзенкірхені. Початок поєдинку о 22:00 за київським часом.

Головний тренер «Базеля» Марсель Коллер вважає, що його команда має шанси обіграти «Шахтар» в матчі 1/4 фіналу Ліги Європи, повідомляє Укрінформ.

«Шахтар» - дуже кваліфікована команда з великою кількістю швидких, технічних футболістів групи атаки. Також є досвідчені і досить молоді виконавці. Не хочу виділяти когось окремо.

Для нас важливо бути готовими, боротися і робити все, щоб показати наші сильні сторони. Постараємося розкрити оборону «Шахтаря» і забити голи.

Будемо грати 90 хвилин, 120 або пробивати післяматчеві пенальті. «Шахтар» - сильний опонент, але і у нас є відмінні якості, за рахунок яких можемо пройти суперника», - розповів Коллер.

Матч «Шахтар» - «Базель» відбудеться 11 серпня в Гельзенкірхені. Початок поєдинку о 22:00 за київським часом. Головний арбітр зустрічі - Майкл Олівер з Англії. Переможець матчу зіграє у півфіналі Ліги Європи проти міланського «Інтера».

Як повідомляв Укрінформ, у чвертьфіналах Ліги Європи італійський «Інтер» обіграв німецький «Баєр» 2:1, а «Манчестер Юнайтед» переміг данський «Копенгаген» 1:0.

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