«Маріуполь» усі матчі першого кола сезону-2020/21 зіграє на виїзді

На домашній арені «Маріуполя» розпочалась реконструкція.

УПЛ затвердила календар першого кола нового сезону чемпіонату. «Маріуполь» всі матчі першої частини першості проведе на виїзді, повідомляє офіційний сайт клубу.

Приазовці не можуть проводити поєдинки в Маріуполі через реконструкцію футбольного поля на стадіоні імені В. С. Бойка. Поки невідомо, коли арена відновить роботу.

До нового сезону «Маріуполь» готується під керівництвом нового головного тренера Остапа Маркевича. Вчора приазовці в спарингу обіграли «Яруд» (2:1).

Як повідомляв Укрінформ, згідно з попереднім календарем наступного сезону, перший тур УПЛ намічений на 22 серпня. Осіння частина чемпіонату України завершиться 12-13 грудня, відновиться УПЛ після зимової паузи 13 лютого.

Останній тур УПЛ пропонується зіграти 15 травня, щоб дати можливість національної збірної України підготуватися до перенесеного на 2021 рік чемпіонату Європи.

Фото: сайт ФК "Маріуполь"