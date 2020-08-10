Луїш Каштру: "Базель" сильний командною грою, матч з ним буде складним

Головний тренер футболістів донецького "Шахтаря" Луїш Каштру провів у Німеччині пресконференцію перед матчем 1/4 фіналу Ліги Європи зі швейцарським "Базелем".

Наставник українського клубу зазначив, що суперник сильний командною грою, повідомляє Terrikon.com.

"Базель" - дуже хороша команда. Якщо подивитися на її сезон в Лізі Європи, там лише одна поразка, різниця м'ячів - 20:4. Дуже сильний півзахист, три гравці, які роблять всю гру у центрі. Агресивна оборона, сильна атака. Дуже якісна командна динаміка. Ми не бачимо окремих індивідуумів, ми бачимо команду. Нападник постійно забігає в зону. Дуже важливе завдання під час варіювання гри виконує Фрай. В обороні вони повністю закриваються, не залишають вільних зон. Буде складна гра", - вважає тренер.

Він також оцінив шанси учвертьфінальній парі Ліги Європи "Інтер" - "Баєр", з переможцем якої, можливо, доведеться зустрітися у півфіналі.

"Шанси - 50/50. Однак я не заглядаю так далеко - з поваги до суперника, до своєї команди, до себе. Нині в голові лише "Базель", а потім будемо розмовляти про інших", - заявив Луїш Каштру.

Компанію головному тренеру на пресконференції склав захисник "Шахтаря" Валерій Бондар.

"Я готовий допомогти своїй команді у кожному поєдинку. Чвертьфінал складається з однієї гри, ціна однієї помилки дуже велика. "Базель" добре проводить контратаки, вибігає всією командою. Ми розібрали усі матчі, які нам показували на відеоаналізі", - сказав футболіст .

Матч "Шахтар" - "Базель" пройде у вівторок за порожні трибун у німецькому місті Гельзенкірхен, на стадіоні "Арена АуфШальке".

Фото: shakhtar.com.