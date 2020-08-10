Сергій Яворський став футболістом "Ворскли"

Колишній центральний захисник футбольної команди "Маріуполь" 34-річний Сергій Яворський гратиме у полтавській "Ворсклі".

Контракт підписаний терміном на два роки, повідомляє пресслужба полтавського клубу.

"Яворський грав у складі "Маріуполя" понад десять років із невеличкою перервою на київську "Оболонь" та "Тобол" з Казахстану. Гравець викликався до збірної України різних вікових груп до U21 включно", - зазначається у повідомленні.

Цікаво, що головний тренер "Ворскли" Юрій Максимов вже працював із Сергієм. Це було понад десять років тому в "Оболоні".

Фото: vorskla.com.ua.