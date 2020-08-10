УПЛ затвердила календар першого кола футбольного сезону-2020/2021

УПЛ затвердила календар першого кола футбольного сезону-2020/2021

Укрінформ
Футбольна Прем'єр-ліга затвердила календар чемпіонату України наступного сезону.

За перемогу змагатимуться 14 команд, повідомляє пресслужба УПЛ.

Матч донецького "Шахтаря" і київського "Динамо" відбудеться у 9-у турі. 

Остаточний календар УПЛ буде опублікований після закінчення матчів 30-го туру нинішнього чемпіонату Першої ліги.

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1-й тур:

"Шахтар" (Донецьк) - "Колос" (Ковалівка)

"Олімпік" (Донецьк) - "Динамо" (Київ)

"Десна" (Чернігів) - "Зоря" (Луганськ)

"Олександрія" - "Маріуполь"

Команда ПФЛ - "Дніпро-1"

"Ворскла" - "Команда ПФЛ

"Львів" - Команда ПФЛ.

Фото: uaf.ua.

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