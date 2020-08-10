УПЛ затвердила календар першого кола футбольного сезону-2020/2021
Укрінформ
Футбольна Прем'єр-ліга затвердила календар чемпіонату України наступного сезону.
За перемогу змагатимуться 14 команд, повідомляє пресслужба УПЛ.
Матч донецького "Шахтаря" і київського "Динамо" відбудеться у 9-у турі.
Остаточний календар УПЛ буде опублікований після закінчення матчів 30-го туру нинішнього чемпіонату Першої ліги.
1-й тур:
"Шахтар" (Донецьк) - "Колос" (Ковалівка)
"Олімпік" (Донецьк) - "Динамо" (Київ)
"Десна" (Чернігів) - "Зоря" (Луганськ)
"Олександрія" - "Маріуполь"
Команда ПФЛ - "Дніпро-1"
"Ворскла" - "Команда ПФЛ
"Львів" - Команда ПФЛ.
Фото: uaf.ua.