Футболіст "Леха" Костевич підписав попередній контракт з "Динамо"

Київський футбольний клуб "Динамо" уклав попередній контракт з лівим захисником Володимиром Костевичем.

Угода 27-річного українського гравця оборони з його нінішнім клубом - польським "Лехом" діє до 31 грудня. Відповідно до регламентами ФІФА, Володимир підписав контракт з "Динамо", який вступить в силу з 1 січня 2021 року, повідомляє пресслужба динамівців.

Термін угоди Костевича з "Динамо" становить 3 роки.

Володимир Костевич - вихованець львівського футболу. На професіональному рівні він провів шість років в "Карпатах", після чого перейшов до "Леха".

У чемпіонаті Польщі захисник виступає з 2017 року і став одним з найкращих гравців у своєму амплуа.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.