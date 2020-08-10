Бондаренко не пройшла кваліфікацію турніру WTA у Лексінгтоні
Укрінформ
Українська тенісистка Катерина Бондаренко відновила свої виступи в сезоні.
У першому раунді кваліфікації турніру WTA International в американському місті Лексінгтон 34-річна киянка (№347 світового рейтингу) поступилася господарці корту Керолайн Доулгайд (134), повідомляє Укрінформ.
Результат поєдинку - 3:6, 6:4, 2:6. Суперниці провели на корті 1 час 54 хвилини.
У фіналі кваліфікації Доулгайд зустрінеться зі своєю співвітчизницею Джеймі Леб (277).
Призовий фонд турніру Top Seed Open у Лексінгтоні - 225 тис дол.
Фото: btu.org.