Бондаренко не пройшла кваліфікацію турніру WTA у Лексінгтоні

Бондаренко не пройшла кваліфікацію турніру WTA у Лексінгтоні

Укрінформ
Українська тенісистка Катерина Бондаренко відновила свої виступи в сезоні.

У першому раунді кваліфікації турніру WTA International в американському місті Лексінгтон 34-річна киянка (№347 світового рейтингу) поступилася господарці корту Керолайн Доулгайд (134), повідомляє Укрінформ.

Результат поєдинку - 3:6, 6:4, 2:6. Суперниці провели на корті 1 час 54 хвилини.

У фіналі кваліфікації Доулгайд зустрінеться зі своєю співвітчизницею Джеймі Леб (277).

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Призовий фонд турніру Top Seed Open у Лексінгтоні - 225 тис дол.

Фото: btu.org.

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