«Рух» може отримати дві технічні перемоги і вийти в УПЛ

«Металург» і «Авангард» відмовляються грати з львівським клубом в двох останніх матчах сезону в Першій лізі.

Матч заключного туру Першої ліги «Рух» - «Авангард» не відбудеться, повідомляє Footboom.

Краматорський клуб не поїде до Львова на зустріч 30-го туру першого українського дивізіону з клубом з Винників. Причина – фінансові та організаційні проблеми в «Авангарді».

Швидше за все, «Авангард» оголосить про це в першій половині дня 10 серпня. Матч «Рух» - «Авангард» заплановано на 13 серпня.

Раніше запорізький «Металург» повідомив ПФЛ, що не може провести 10 серпня перенесений матч 22-го туру з «Рухом».

Якщо «Рух» здобуде дві технічні перемоги, то набере 61 очко і фінішує в трійці Першої ліги. «Рух» отримає пряму путівку в УПЛ і стане недосяжним для «Агробізнесу» і «Волині», у яких по 57 очок і одному матчу.

Фото: сайт ФК "Рух"