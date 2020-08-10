Бій Майка Тайсона і Роя Джонса можуть перенести на 28 листопада

Восьмираундовий «виставковий» бій між двома колишніми чемпіонами світу з боксу американцями Майком Тайсоном і Роєм Джонсом відбудеться 28 листопада.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Ring з посиланням на джерела.

Раніше повідомлялося, що поєдинок відбудеться 12 вересня в Лос-Анджелесі.

Видання зазначає, що команда Майка Тайсона вирішила, що перенесення бою на більш пізню дату допоможе збільшити дохід.

Майку Тайсону 54 роки, Рою Джонсу - 51. Боксери завершили свої кар'єри в 2005 і 2018 роках відповідно.

Фото: The Ring