ФК "Зоря" оголосив про перехід до команди Дениса Фаворова

Луганський футбольний клуб "Зоря" поповнив свый склад ще одним новачком.

29-річний захисник чернігівської "Десни" Денис Фаворов підписав з луганчанами дворічний контракт, повідомляє пресслужба ФК "Зоря".

У луганському клубі Фаворов має замінити Олександра Тимчики, який повернувся з оренди до київського "Динамо".

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Фаворов народився у Києві. Раніше виступав за столичний "Арсенал", "Славутич" (Черкаси), ФК "Полтава", "Черкаський Дніпро". Кольори "Десни" футболіст захищав з 2016 року. За чернігівський клуб провів 131 матч, забив 36 м'ячів.

Фото: desna.football.