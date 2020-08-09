Цуренко вийшла у фінал кваліфікації турніру WTA у столиці Чехії

Українська тенісистка Леся Цуренко (№ 139 світового рейтингу) пройшла в неділю у фінал кваліфікації на турнірі WTA International Prague Open у столиці Чехії із призовим фондом 275 тис дол.

Як передає Укрінформ, у матчі другого раунду киянка у трьох сетах здолала 16-річну чеську тенісистку Барбору Палічову - 2:6, 6:4, 6:1. Суперниці провели на корті 1 годину 31 хвилину. Читайте також: Костюк здобула право грати у фіналі відбору турніру WTA у Празі У фіналі відбору Prague Open Цуренко зустрінеться з переможницею сьогоднішнього протистояння Магдалена Фрех (Польща, 169) - Катя Юван (Словенія, 121). Фото: Prague Open.