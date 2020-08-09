Костюк здобула право грати у фіналі відбору турніру WTA у Празі

Українська тенісистка Марта Костюк (№141 WTA) вийшла 9 серпня у фінал кваліфікації на турнірі WTA International Prague Open у столиці Чехії із призовим фондом 275 тис дол.

Як повідомляє Укрінформ, у стартовому поєдинку 18-річна киянка у трьох сетах перемогла 25-річну Терезу Мартінцову (133) з Чехії - 6:1, 2:6, 6:2. Суперниці провели на корті 1 годину 25 хвилин. Читайте також: На турнірі у Празі Ястремська отримала 4 номер посіву в основній сітці У фіналі відбору українка зіграє проти переможниці пари Джесіка Малечкова (Чехія, 324) - Сторм Сандерс (Австралія, 275). Фото: j48tennis.net.