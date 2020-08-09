Українка Бондаренко стартує у кваліфікації турніру WTA в США

Українська тенісистка Катерина Бондаренко 9 серпня поновлює свої виступи у сезоні.

У першому раунді кваліфікації турніру WTA International в пмеріканском місті Лексінгтон 34-річна киянка (№347 світового рейтингу) зустрінеться з господаркою корту Керолайн Доулгайд (134), передає Укрінформ.

Переможниця цього матчу у фіналі кваліфікації зіграє проти кращої у протистоянні Маргарита Гаспарян (Росія, 110) - Джеймі Леб (США, 277).

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Призовий фонд турніру Top Seed Open в Лексінгтоні - 225 тис дол.

Фото: btu.org.ua.