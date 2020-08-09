Українка Бондаренко стартує у кваліфікації турніру WTA в США
Укрінформ
Українська тенісистка Катерина Бондаренко 9 серпня поновлює свої виступи у сезоні.
У першому раунді кваліфікації турніру WTA International в пмеріканском місті Лексінгтон 34-річна киянка (№347 світового рейтингу) зустрінеться з господаркою корту Керолайн Доулгайд (134), передає Укрінформ.
Переможниця цього матчу у фіналі кваліфікації зіграє проти кращої у протистоянні Маргарита Гаспарян (Росія, 110) - Джеймі Леб (США, 277).
Призовий фонд турніру Top Seed Open в Лексінгтоні - 225 тис дол.
Фото: btu.org.ua.