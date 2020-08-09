Українка Завацька перемогла Тубейо на турнірі у Франції

Українська тенісистка Катаріна Завацька обіграла 9 серпня господаркою корту Аліс Тубейо у своєму заключному матчі другому матчі триденного турніру European Men's and Women's Pro Tennis Series у Франції.

Результат поєдинку 20-річної українки та 19-річної француженки - 3:6, 6:1, 10:3, передає Укрінформ.

Зустріч тривала 1 годину 19 хвилин.

Першого дня змагань Катаріна у матчі з литовкою Юстиною Микульськіте лідирувала (5:1), але потім програла 6 геймів поспіль і знялася з гри. Після цього уродженка Луцька перемогла француженку Манон Арканьйолі - 6:4, 6:3,

Як повідомлялося, у середині червня Завацька виграла подібний турнір у Франції.

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Мінітурніри на півдні Франції проходять у форматі триденних змагань за участю восьми тенісистів або тенісисток. Крім фінального матчу, заплановані також поєдинки за 3-4-те та 5-8-е місця.

Фото: btu.org.ua.