Став відомий день старту нового футбольного сезону німецької Бундесліги

Новий футбольний сезон німецької Бундесліги розпочнеться 18 вересня.

Про це повідомляє офіційний сайт ліги, передає Укрінформ.

"За традицією сезон відкриває матч за участю чемпіона минулого сезону. Але цього разу чемпіон -" Баварія "може у стартовій зустрічі не зіграти. Якщо мюнхенці вийдуть у фінал Ліги чемпіонів, їхній поєдинок першого туру проти "Шальке" перенесуть на 21 вересня. У цій ситуації у матчі-відкритті виступлять дві "Боруссії" - дортмундська та менхенгладбахська", - зазначається у повідомленні.

Матч за Суперкубок запланований на 30 вересня. Він пройде на "Альянц Арені" у Мюнхені. Зустрінуться "Баварія" та "Боруссія" (Дортмунд).

Фото: bundesliga.com.