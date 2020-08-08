Завацька обіграла Арканьйолі на турнірі у Франції

Українська тенісистка Катаріна Завацька перемогла у суботу господарку корту Манон Арканьйолі у своєму другому матчі триденного турніру European Men's and Women's Pro Tennis Series у Франції.

Результат поєдинку 20-річної українки та 25-річної француженки - 6:4, 6:3, передає Укрінформ.

Зустріч тривала 1 годину 20 хвилин.

Першого дня змаганнь Катаріна у матчі з литовкою Юстиной Микульський лідирувала (5:1), але потім програла 6 геймів поспіль і знялася з гри.

Як повідомлялося, у середині червня Завацька виграла подібний турнір у Франції, здолавши у фінальному поєдинку господарку корту Хлое Паке - 6:4, 6:3.

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Мінітурніри на півдні Франції проходять у форматі триденних змагань за участю восьми тенісистів або тенісисток. Окрім фінального матчу, заплановані також поєдинки за 3-4-те і 5-8-е місця.

Фото: btu.org.ua.