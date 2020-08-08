Український баскетболіст Пустовий продовжить кар'єру у "Барселоні"

Центровий збірної України з баскетболу Артем Пустовий продовжить виступи за іспанський клуб "Барселона".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Basket.com.ua.

"Я залишаюся У "Барселоні" на наступний сезон. У мене були варіанти в інших клубах середнього рівня, але ніхто активно переговори не вів, оскільки у мене є контракт з "Барсою" на наступний сезон, і клуб категорично не хоче мене відпускати. Прийшов новий тренер Шарунас Ясікявічюс, але особисто з ним я ще не розмовляв, говорив овляв лише з його асистентом. Як я зрозумів, Шарунас переглядав мої гри не за "Барселону", а за "Обрадойро", і йому, кажуть, сподобалася моя гра. Напевно, у нього є якісь плани відносно мене. Сподіваюся, ситуація у порівнянні з двома попередніми сезонами у "Барсі" для мене зміниться на краще", - заявив Пустовий.

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Додамо, що український баскетболіст виступає за "Барселону" з 2018 року.

Фото: fcbarcelona.com.