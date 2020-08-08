Футбол: змінено дати матчів 30 туру чемпіонату Першої ліги та плей-офф
Як повідомляє пресслужба ПФЛ, матч 22-го туру змагань "Рух" (Львів) - "Металург" (Запоріжжя) відбудеться 10 серпня. Поєдинки 30-го туру пройдуть 11-13 серпня.
Були змінені дати проведення плей-офф за право грати у Першій лізі. Команди проведуть матчі 16-го та 20 серпня.
Перша ліга
22-й тур.
10.08.2020
"Рух" (Львів) - "Металург" (Запоріжжя)
30 тур.
11.08.2020
"Черкащина" (Черкаси) - "Миколаїв"
13.08.2020
"Балкани" (Зоря) - "Інгулець" (Петрове)
"Металіст 1925" (Харків) - "Кремінь" (Кременчук)
"Агробізнес" (Волочиськ) - "Оболонь-Бровар" (Київ)
"Металург" (Запоріжжя) - "Чорноморець" (Одеса)
"Гірник-Cпорт" (Горішні Плавні) - "Прикарпаття" (Івано-Франківськ)
"Минай" - "Волинь" (Луцьк)
"Рух" - "Авангард" (Краматорськ)
Плей-офф за право виступати у Першій лізі
16.08.2020
"Верес" (Рівне) - "Черкащина"
15-те місце Першої ліги - "Альянс" (Липова Долина)
20.08.2020
"Черкащина" - "Верес"
"Альянс" - 15-те місце Першої ліги.
Фото: pfl.ua.