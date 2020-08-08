Футбол: змінено дати матчів 30 туру чемпіонату Першої ліги та плей-офф

Футбол: змінено дати матчів 30 туру чемпіонату Першої ліги та плей-офф

Укрінформ
Адміністрація Професіональної футбольної ліги ухвалила низку рішень щодо фінішу змагань у Першій лізі.

Як повідомляє пресслужба ПФЛ, матч 22-го туру змагань "Рух" (Львів) - "Металург" (Запоріжжя) відбудеться 10 серпня. Поєдинки 30-го туру пройдуть 11-13 серпня. 

Були змінені дати проведення плей-офф за право грати у Першій лізі. Команди проведуть матчі 16-го та 20 серпня.

Перша ліга

22-й тур. 

10.08.2020

"Рух" (Львів) - "Металург" (Запоріжжя)

30 тур. 

11.08.2020

"Черкащина" (Черкаси) - "Миколаїв"

13.08.2020

"Балкани" (Зоря) - "Інгулець" (Петрове)

"Металіст 1925" (Харків) - "Кремінь" (Кременчук)

"Агробізнес" (Волочиськ) - "Оболонь-Бровар" (Київ)

"Металург" (Запоріжжя) - "Чорноморець" (Одеса)

"Гірник-Cпорт" (Горішні Плавні) - "Прикарпаття" (Івано-Франківськ)

"Минай" - "Волинь" (Луцьк)

"Рух" - "Авангард" (Краматорськ) 

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Плей-офф за право виступати у Першій лізі

16.08.2020

"Верес" (Рівне) - "Черкащина"

15-те місце Першої ліги -  "Альянс" (Липова Долина)

20.08.2020

"Черкащина" - "Верес"

"Альянс" - 15-те місце Першої ліги.

Фото: pfl.ua.

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