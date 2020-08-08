Марченко потрапив до заявки основної сітки челленджера ATP у Чехії

Український тенісист Ілля Марченко став одним з тих, хто пройшов до списку учасників основної сітки челленджера ATP у Празі на відмові інших гравців.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BTU.

Місце в "основі" цих змагань має й перша "ракетка" України Сергій Стаховський.

Загалом же до заявки турніру I.CLTK Prague Open 2020 by Moneta потрапили шість представників ТОП-100 рейтингу АТР. Лідером посіву на є 65-та "ракетка" світу Іржі Весели (Чехія). Зіграють також Дамір Джумхур (Боснія і Герцеговина), Робін Гаасе (Нідерланди), П'єр-Юг Ербер (Франція), Філіп Кольшрайбер (Німеччина), Віктор Троїцькі (Сербія), Федеріко Дельбоніс (Аргентина).

Цей турнір відкриє 17 серпня чотиритижневу серію змагань АТР Challenger Tour на кортах у Чехії (другий тиждень - Прага, далі - Острава та Простейов).

Читайте також: Цуренко виграла перший матч кваліфікації турніру WTA у Празі

Паралельно в Італії також пройде серія з чотирьох челленджерів (Тоді, Трієст, Корденонс, Парма).

Фото: БТУ.