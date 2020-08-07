УЄФА провів відеоконференцію з приводу рестарту футбольних змагань

Керівництво УЄФА та генеральні секретарі 55-ти національних футбольних асоціацій на відеоконференції обговорили у п'ятницю питання, пов'язані з рестартом змагань, з огляду на поточну ситуацію.

Від Української асоціації футболу у заході взяв участь її генеральний секретар, віцепрезидент Юрій Запісоцький, повідомляє пресслужба УАФ.

"Серед обговорюваних тем були потенційні рішення проблем, пов'язаних із епідемією коронавірусу в Європі. Учасники підкреслили, що для дотримання обмежень на поїздки та вимог карантину, розроблених владою, деякі матчі потрібно перенести до нейтральних країн", - зазначається у повідомленні.

У цьому плані представники УЄФА подякували Польщі, Угорщині, Греції та Кіпру за співпрацю. Ці країни надали доступ до своїх стадіонів у заплановані дати міжнародних матчів та запропонували командам зіграти поєдинки на нейтральних полях без обмежень, що діють в їхніх країнах.

Щодо клубних змагань, то тут дискусія була зосереджена на кваліфікаційних раундах єврокубків. УЄФА надав детальні пояснення щодо додатку I до правил змагань у Лізі чемпіонів та Лізі Європи сезону-2020/2021. Він стосується обмежень на поїздки та випадків позитивних тестів на COVID-19, які можуть мати вплив на терміни майбутніх змагань.

І УЄФА, і національні асоціації з розумінням ставляться до важливісті поверенення уболівальників на стадіони, але ситуація в європейських країнах дуже різна. УЄФА постійно стежить за нею і планує підготувати спеціальний огляд у середині серпня. На його основі прийматимуть рішення щодо проведення всіх матчів на порожніх стадіонах або за хоча б часткової наявності глядачів.

І, насамкінець, учасники відеоконференціїї обговорили молодіжні національні чемпіонати і, зокрема, пропозицію перенести їхню більшу частину на весну 2021 року.

Наступна зустріч у такому форматі планується приблизно за місяць.

Фото: uefa.com.