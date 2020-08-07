ФК "Ворскла" підписав контракт з 28-річним хорватом Пешичем

Хорватський футбольний хавбек Іван Пешич продовжить кар'єру в клубі української Прем'єр-ліги "Ворскла" (Полтава).

Контракт з 28-річним гравцем розрахований на два сезони, повідомляє пресслужба ФК "Ворскла".

Пешич є вихованцем клубу "Хайдука" (Спліт). У Хорватії також грав за команди "Шибеник", "Задар" і "Спліт". Крім цього, виступав за клуби "Аустрія" (Клагенфурт, Австрія), "Динамо" (Бухарест Румунія), "Шахтар" (Караганда, Казахстан) і "Кайсар" (Казахстан).

Фото: vorskla.com.ua.