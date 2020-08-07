У "Колосі" гратиме камерунський футболіст Нгамба

Клуб української футбольної Прем'єр-ліги "Колос" (Ковалівка) посилився опорним хавбеком Альваро Нгамба.

21-річний камерунець перебував на оглядинах у ковалівській команді ще минулої осені, але контракт з ним підписали лише тепер, повідомляє Sport Arena.

До переходу в "Колос" Нгамба виступав за юнацьку команду "Ніцци" (Франція), італійський клуб "Паганезе" та бельгійський "Лув'ер".

Нгамба став нинішнього літа четвертим новачком "Колоса" після захисника Євгена Новака з македонського "Вардара", а також арендовванних хавбеків київського "Динамо" Євгена Смирного та Микити Кравченка.

За підсумками дебютного сезону в українській Прем'єр-лізі команда Руслана Костишина вийшла до Ліги Європи. У фіналі плей-офф "Колос" здобув перемогу над Маріуполем (1:0).

Фото: sportarena.com.