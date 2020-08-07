Завацька достроково завершила стартовий матч на мінітурнірі у Франції
Укрінформ
Українська тенісистка Катаріна Завацька не дограла у п'ятницю свій стартовий нпоєдинок на змаганнях European Men's and Women's Pro Tennis Series у Франції.
20-річна уродженка Луцька у стартовому сеті матчу із представницею Литви 24-річною Юстиной Мікульскіте лідирувала (5:1) але потім програла 6 геймів поспіль і знялася з гри, передає Укрінформ.
Як повідомлялося, у середині червня Завацька виграла подібний турнір у Франції, здолавши у фінальному поєдинку господарку корту Хлое Паке - 6:4, 6:3.
Додамо, що мінітурніри на півдні Франції проходять у форматі триденних змагань за участю восьми тенісистів або тенісисток. Окрім фінального матчу, заплановані також поєдинки за 3-4-те і 5-8-ме місця.
Фото: btu.org.ua.