Завацька достроково завершила стартовий матч на мінітурнірі у Франції

Українська тенісистка Катаріна Завацька не ​​дограла у п'ятницю свій стартовий нпоєдинок на змаганнях European Men's and Women's Pro Tennis Series у Франції.

20-річна уродженка Луцька у стартовому сеті матчу із представницею Литви 24-річною Юстиной Мікульскіте лідирувала (5:1) але потім програла 6 геймів поспіль і знялася з гри, передає Укрінформ.

Як повідомлялося, у середині червня Завацька виграла подібний турнір у Франції, здолавши у фінальному поєдинку господарку корту Хлое Паке - 6:4, 6:3.

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Додамо, що мінітурніри на півдні Франції проходять у форматі триденних змагань за участю восьми тенісистів або тенісисток. Окрім фінального матчу, заплановані також поєдинки за 3-4-те і 5-8-ме місця.

Фото: btu.org.ua.