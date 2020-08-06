Захисник збірної Північної Македонії "Динамо" не підійшов

Футбольний центральний захисник збірної Північної Македонії Маріо Младеновський з кінця липня перебував у розташуванні київського "Динамо".

Гравець залишив український клуб без підписаного контракту, повідомляє "Динамомания".

19-річний футболіст зіграв спаринг за "Динамо" U21 з ковалівським "Колосом" U21 (3:0).

Младеновський - вихованець "Металурга", з літа 2019 роки виступав за інший клуб зі Скоп'є - "Вардар". Футболіст зіграв за 1 матчу за національну та молодіжну збірні Північної Македонії.

Інтереси Маріо представляє агенство, де працює ексдинамівець Горан Попов.

Фото: dynamomania.com.