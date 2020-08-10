Футбольна «революція» в провінції

У передмісті Львова будується академія, де вчитимуть на футболіста та освічену людину.

Навіть недобудована академія «Руху» вже вражає своїми масштабами. А ще є цікавою відповіддю на питання: чи варто вкладати кошти в український футбол.

Сонячні панелі, СПА-салон і готель

На околиці Львова, на Винниківському озері президент футбольного клубу «Рух» Григорій Козловський будує сучасну дитячу футбольну академію. Велике будівництво анонсували восени 2018-го року. За майже два роки досягнуто неабиякого прогресу. Будівництво досі триває, проте вже добре видно начерки проекту.

Українці отримають можливість віддавати своїх дітей у спеціалізовану школу, в якій, за словами президента «Руху» «футболісти, повинні гарно навчатися, щоб стати високоінтелектуальними людьми». Отже, в академії розвиватимуться не лише фізично. Генеральний директор «Руху» Ігор Дедишин заявив про те, що «керівники клубу відвідали понад 30 футбольних академій по всій Європі, зокрема школи «Аякса», «Барселони», «Динамо» (Загреб), «Мілана», для впровадження найкращих технологій у своє дітище».

Академія «Руху» вражає своїми масштабами: 8 футбольних полів (три – зі штучним покриттям, п’ять – гібридних полів, з урахуванням новітніх технологій догляду та зведення газонів, два з них будуть з підігрівом). Всі майданчики матимуть необхідні зручності. Зокрема, автополив, прожектори з потужністю достатньою для якісної відеозйомки, спеціальні ділянки, розраховані для розминки гравців, тощо.

На території академії встановлені сонячні панелі задля забезпечення природного електропостачання. Поряд будуть універсальний зал для ігрових видів спорту, тренажерні, гімнастичні зали. Після тренувань студенти матимуть змогу набратися сил у відновлювальному центрі, СПА-салоні, поплавати в басейні.

Що робити, якщо хтось із гравців отримає травму? Для цього не варто буде шукати шпиталь у Львові. В реабілітаційному медичному центрі й лабораторії спортивної науки футболістів оглядатимуть в разі отримання ушкоджень та загалом, для перевірки дієздатності кожного. Житиме молодь в готелі для проживання студентів на території академії. Хостел для тренувальних зборів, івент-хол стануть містком для дітей з інших академій, які зможуть зупинятися в академії, проводити тут свої тренувальні збори, фінали юнацьких ліг.

Безпека понад усе: газон проти травм та надійна протипожежна система

Академія «Руху» розташована біля Винниківського озера, з усіх боків оточена лісовим масивом. Своєрідна чаша, в якій розташована академія, нагадує швейцарські краєвиди. Перше, на що мимоволі звертаєш увагу – футбольні поля.

Гібридний газон схожий на м’який килим. Поєднання натуральної трави та штучної основи, яка переплітається з природним корінням, робить поле максимально сприятливим для гри. Газон постійно стрижуть та поливають, про що свідчить його гарний стан. Гібридне поле дає можливість тренуватися близько восьми годин (звичайний газон витримує до півтори години інтенсивних тренувань). В Україні, окрім академії «Руху», такий газон є лише на «Арені Львів».

Поряд з гібридними також є і штучні поля. Специфіка штучного покриття полягає в тришаровій побудові поля. Перший шар займає геомембрана, посередині стоять спеціальні плати (вони витримують до 4-х тонн навантаження), а зверху постелений штучний газон. Він, натомість, щедро посипаний спеціальним екологічно чистим гранулятом, для покращення амортизації поля та зменшення травматичності гравців.

Особливість газону також в тому, що дренажна система може витримати річну кількість опадів, яка випаде за дві години. Президент «Руху» Григорій Козловський заявив, що перша команда проходила тренувальний збір саме на такому штучному полі і жоден гравець не зазнав травм.

Між футбольними полями, які розташовані по колу, височіє готель для майбутніх студентів. Він зможе вмістити близько чотирьохсот осіб. Вони житимуть по дві людини в кімнаті із власним санвузлом. Велику увагу приділили пожежній безпеці. За словами Ігоря Дедишина «засоби протипожежного захисту вартували більше, аніж зведення самої будівлі готелю. Ми працюємо з дітьми, тому повинні відповідально ставитися до всього, зокрема до таких речей». Для готелю є характерним європейський мінімалізм та зручне планування кімнат.

Особливо вражає будівля самої академії, де буде розташовуватися тренерський штаб та кабінет президента «Руху». Кожна тренерська кімната виходить вікнами на футбольні поля, тому тренери зможуть спостерігати за процесом тренувань.

Про оцінки на полі та у класі, і туристів, які за все заплатять

Скільки ж коштуватиме навчання в такій академії? Тут все дуже просто. Навчання у Винниках буде безкоштовним. Проте, академія є самоокупним проектом через наявність туристичної зони. Її центром стане оновлене Винниківське озеро.

Тривають роботи по очищенню, укріпленню підходів та всебічному вдосконаленню водойми. Поряд з тим, функціонуватиме гірськолижний спуск, який працюватиме й влітку задля іншого роду фізичної активності. Пляжна зона та спуск будуть безкоштовними для винничан. Окрім того, для туристів вже побудували 5-ти зірковий готель, поряд з яким мають «вирости» заклади харчування, які максимально доповнять туристичну зону.

Керівництво «Руху» зосередило багато уваги на організацію роботи академії, впроваджуючи європейські практики в свою роботу. З відкриттям спеціалізованої футбольної школи для кожного студента створять окремий акаунт зі всією інформацією про гравця та його розвиток. Кожне тренування будуть записувати, робити нарізки вдалих дій, аналізувати віддачу кожного окремо та команди в цілому.

В академії планують ретельно контролювати сон студентів та забезпечувати їх правильним харчуванням домашніми продуктами, щоб всі гравці перебували в гарному тонусі. Багато уваги приділятимуть тактиці та психології.

Існуватиме правило 5-ти попереджень, про яке президенту Козловському розповів спортивний директор «ПСЖ» та легендарний гравець збірної Франції 80-х Луїс Фернандес. Суть його полягає в тому, що за невиконання поставлених завдань, в тому числі освітніх, гравці будуть покарані: спочатку їх відсторонять від тренувань на два тижні, потім на місяць, потім на гру, і в кінці кінців відрахують, якщо не має позитивних зрушень.

Студенти, які житимуть в академії (11+ років), ходитимуть там до школи, де матимуть змогу навчатися, як звичайні діти. Президент «Руху» наголошує на тому, що розумова успішність буде невід’ємною умовою для перебування в академії. «Професіональним футболістом не кожен може стати, але якщо людина буде високоінтелектуальною, буде гарно навчатися, то вона стане хорошим українцем, хорошим сім’янином - в цьому теж є моє соціальне навантаження», - заявив Козловський.

Як футбол допоможе модернізувати Львівщину

Зірки українського футболу, а саме Олександр Шовковський, Андрій Русол, Андрій Тлумак, Роман Яремчук, та інші, відвідували будівництво академії, щоб оглянути проект на власні очі.

Пан Тлумак, колишній гравець львівських «Карпат», а нині головний тренер «Волині» каже: «Академія «Руху» справді вражає своїми масштабами, кількістю та якістю футбольних полів, інфраструктурою. Не лише на західній, на всій Україні немає аналогу цій академії. Тож варто брати приклад з «Руху» та вкладати гроші в спортивну інфраструктуру, бо талановиті дітлахи не можуть вирощуватися на асфальті. Здорове покоління буде лише тоді, коли вони тренуватимуться на якісних полях».

В процесі побудови академії, час від часу з’являлися активісти, які протестували проти її побудови, вирубки площі лісу, зведення огорожі по всій території. Після численних судових засідань, всі дії президента «Руху» визнали законними, а сам президент зазначив, що він готовий облаштувати стежки та велодоріжку уздовж огорожі для зручного пересування лісом, а сама огорожа необхідна задля безпечного перебування в академії.

За ландшафтну вирубку деревини вже було сплачено п’ять мільйонів гривень компенсації до бюджетів всіх рівнів. «Ми будуємо футбольну академію, гірськолижну трасу, куди діти підуть з вулиці, не займатимуться алкоголізмом і наркоманією, а прийдуть і повернуться до спорту» - сказав Козловський.

Місцевий житель Винників Тарас Дуркевич поділився думками стосовно будівництва академії «Руху»: «Дуже класно, що у Винниках з’явиться дитяча футбольна академія, круто, що гроші вкладають у спорт, тому я підтримую це. Коли там відкриють туристичну зону, то я з радістю відпочиватиму на озері».

Генеральний директор «Руху» Ігор Дедишин, розповідаючи про зиск у побудові академії, зауважив: «По-перше, проект академії став причиною запуску ланцюгової реакції в модернізації Винників: будують дорогу зі Львова до Винників, роблять каналізацію, відкрили пожежну частину, плюсів безліч. Вже в межах самого проекту очистили озеро, укріпили дамбу, щоб унеможливити повені, які неодноразово турбували місцевих жителів. Відкриття академії означає створення робочих місць, функціонування відпочинкової зони і багато іншого. Академія стане найкращим в Україні центром здоров’я, спорту й оздоровлення».

Вже восени 2020-го року академію планують ввести в часткову експлуатацію, зробити перший набір дітей. Завершити будівництво проекту повністю хочуть в кінці наступного року. «Ми збудуємо не просто футбольну академію, ми змінюємо філософію футболу, філософію виховання дітей» - зазначає президент клубу «Рух» Григорій Козловський.

Віталій Ткачук, Київ - Львів

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