Україна зберегла 10 місце у рейтингу коефіцієнтів УЄФА

Після перемоги донецького "Шахтаря" у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи над "Вольфсбургом" (3:0) Україна зберегла місце у десятці рейтингу коефіцієнтів Союзу європейських футбольних асоціацій.

Україна має 34,900 бала (10-й рядок), свідчить рейтинг, опублікований на офіційному сайті УЄФА.

11-ю йде Туреччина (33,600 бала), 12-ю - Австрія (32,925), У цих країн представників у єврокубках вже не залишилося.

На 9-у місці залишаються Нідерланди (35,750 бала). Представників у плейофф єврокубків немає.

Ліідирує у рейтингу Іспанія (99,426 бала), другою йде Англія (88,462), третьою - Німеччина (71,498). У всіх цих країн продовжують виступати по 6 клубів із семи.

Фото: uefa.com.