Артем Громов продовжив контракт з луганською "Зорею"

Футбольний форвард "Зорі" Артем Громов підписав нову угоду з луганським клубом.

30-річний гравець продовжив контракт на два роки, повідомляє пресслужба ФК "Зоря".

Громов виступає у "Зорі" з літа 2017 року. Минулого сезону нападник забив п'ять м'ячів і зробив одну результативну передачу у 27-ми матчах.

Як повідомлялося, "Зоря" завершила чемпіонат УПЛ на третьому місці і потрапила безпосередньо до групового раунду розіграшу Ліги Європи УЄФА.

Фото: zarya-lugansk.com.