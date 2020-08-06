Ломаченко: Я моментально можу увімкнути бойовий режим

Володар титулів WBC/WBA/WBO у легкій вазі Василь Ломаченко зізнався, що не любить говорити про свою форму.

Український боксер відзначив, що у будь-який момент може увімкнути "бойовий режим", повідомляє YouTube-канал LOMA Official TV.

"Я не люблю оцінювати свою форму і говорити про це в інтерв'ю. Нині я у підтримуючому режимі, але моментально можу увімкнути бойовий, повернутися на ринг", - заявив Ломаченко.

Боксер з Білгорода-Дністровського також розповів, як проходив для нього перілд карантину, пов'язаного з пандемією коронавірусу.

"У нас це по-іншому виглядало, ніж у великих містах. Маленьке місто... Ми не припиняли тренуватися. Так, зал був закритий. Хлопці перестали займатися групами. Але я не зупинявся і продовжував готуватися. Мені простіше, у мене свій зал . Навряд чи хтось міг прийти й заборонити мені займатися в залі", - сказав боксер.

Як повідомлялося, свій наступний бій Ломаченко має провести з американцем Теофімо Лопесом 3 жовтня.

Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy.