У четвер Ястремська зіграє проти Доден на турнірі WTA в Палермо

Друга "ракетка" України Даяна Ястремська у четвер, 6 вересня, боротиметься за місце у чвертьфіналі турніру Жіночої тенісної асоціації International Palermo Ladies Open у Палермо (Італія).

Як повідомляє Укрінформ. суперницею українки (№ 25 WTA) у 2-у колі буде французька тенісистка Осеан Доден (116). Зустріч пройде увечері на центральному корті.

У першому колі Ястремська перемогла Сару Соррібес Тормо (Іспанія) - 6:3, 6:4, а Доден - словенку Тамара Зіданшек - 2:6, 6:4, 6:4.

У букмекерів фавориткою матчу є українка На її перемогу пропонується коефіцієнт 1,225, а успіх французької тенісистки оцінюється в 4,18.

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Додамо, що у змаганнях пар Даяна статовий матч програла. Українсько-румунський дует Ястремська/Ралука Олару у впертій боротьбі поступився нідерландсько-словенському тандему Аранча Рос/Зіданшек - 5:7, 6:4, 8:10.

Фото: j48tennis.net.