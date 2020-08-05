Вихованець «Динамо» Янаков перейшов в «Зорю»

Півзахисник підписав контракт на 4 роки, «Динамо» збереже 50% прав.

Півзахисник Денис Янаков підписав з «Зорею» контракт на чотири роки, про що розповів клубному сайту генеральний директор «Зорі» Станіслав Оганов.

21-річний Янаков – вихованець «Динамо», який з лютого грав за «Чорноморець» на правах оренди. У складі одеситів він забив 4 голи в 8 матчах.

«Динамо» підтвердило трансфер Янакова в «Зорю». Київський клуб збереже 50% прав на гравця.

Денис – третій новачок луганчан цього літа, після півзахисника Єгора Назарини і захисника Жуніньйо.

Як повідомляв Укрінформ, до нового сезону «Зорю» готує Віктор Скрипник, якого цього літа пов'язували з можливим призначенням в «Дніпро-1». У першому сезоні під керівництвом Скрипника луганчани посіли третє місце в УПЛ і вийшли в груповий раунд Ліги Європи.

Фото: chernomorets.odessa.ua