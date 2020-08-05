Кольченко продовжить клубну кар’єру в БК "Тернопіль"

31-річний захисник "Черкаських Мавп" Олександр Кольченко продовжить клубну кар’єру у складі дебютанта української баскетбольної Суперліги БК "Тернопіль".

Минулого сезону Кольченко набирав у середньому за гру 10,2 очка, робив 1,9 підбирання та 1,8 передачі, повідомляє пресслужба ФБУ.

2018 року Кольченко став чемпіоном та MVP сезону Суперліги у складі Черкаських Мавп. Гравець також є дворазовим срібним та чотириразовим бронзовим призером.

Раніше баскетболіст виступав за українські клуби "Хімік", "Азовмаш", "Політехніку-Галичину", "Будівельник", російський "Автодор", литовський "Невежис", грав за збірну України на чемпіонатах Європи.

Фото: fbu.ua.