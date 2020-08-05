Завацька програла другий матч на тенісному турнірі у Франції

Українська тенісистка Катаріна Завацька поступилася у середу Сільвії Ньїрич з Хорватії на мінітурнірі у Франції серії European Men's and Women's Pro Tennis Series.

Як повідомляє Укрінформ, результат поєдинку - 3:6, 0:6. Суперниці провели на корті 1 годину 15 хвилин.

Це вже друга поразка 20-річної Катаріни на нинішніх змаганнях.

У середині червня Завацька виграла подібний турнір у Франції, здолавши у фінальному поєдинку господарку корту Хлое Паке - 6:4, 6:3.

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Додамо, що мінітурніри на півдні Франції проходять у форматі триденних змагань за участю восьми тенісистів або тенісисток. Окрім фінального матчу, заплановані також поєдинки за 3-4-те і 5-8-е місця.

Фото: btu.org.ua.