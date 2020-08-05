«Фулгем» обіграв «Брентфорд» і виборов останню путівку в АПЛ

«Фулгем» повернувся в АПЛ після того, як залишив елітний дивізіон навесні минулого року.

Лондонський «Фулгем» став третім клубом першого англійського дивізіону (Чемпіоншипа), який виборов путівку в АПЛ. У фінальному матчі плей-офф за третю путівку в АПЛ «Фулгем» обіграв «Брентфорд» 2:1, повідомляє Укрінформ.

Основний час матчу на столичному «Вемблі» завершився внічию 0:0. Усі м’ячі забивали вже в овертаймі. У складі «Фулгема» двічі відзначився захисник Джо Браян. Гол престижу «Брентфорда» забив Хенрік Дальсгорд.

Безпосередньо в АПЛ раніше вийшли «Лідс» і «Вест Бромвіч», які посіли в Чемпіоншипі перше і друге місця відповідно.

Як повідомляв Укрінформ, АПЛ за підсумками сезону залишили три найгірші команди – «Норвіч», «Вотфорд» і «Борнмут». «Вест Гем» Андрія Ярмоленка посів 16-е місце.