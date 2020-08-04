Касільяс завершив ігрову кар'єру

Іспанський футбольний голкіпер Ікер Касільяс оголосив про завершення кар'єри.

"Важлива та дорога, по якій ви йдете, як і люди, які вас супроводжують, а не фінальний пункт призначення, до якого ви прагнете. Тому що все приходить з роботою і зусиллями, і я думаю, що можу без вагань сказати, що це був і шлях, і мрія, і покликання. Спасибі.", - написав Касільяс у своїй сторінці в Твіттер.

Касільяс є вихованцем мадридського "Реала". З 1998 року він захищав кольори "вершкових". У складі "королівського клубу" йому вдалося завоювати три титули Ліги чемпіонів. У 2015 голкіпер перебрався у португальський "Порту". Загалом за клубну кар'єру Касільяс провів 881 матч, 338 з них відстояв на нуль.

Екс-капітан національної збірної Іспанії Касільяс - чемпіон світу (2010) і дворазовий чемпіон Європи (2008 і 2012).

Раніше повідомлялося, що "Реал" став чемпіоном Іспанії з футболу.

На фото: Ікер Касільяс (AS).