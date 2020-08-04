Митрофанов стане спаринг-партнером Ломаченка перед боєм з Лопесом

Український боксер-середньоваговик Дмитро Митрофанов допоможе чемпіону світу за версіями WBA, WBO та WBC Василю Ломаченку готуватися до поєдинку проти володаря титулу IBF американця Теофімо Лопеса.

Митрофанов стане спаринг-партнером Ломаченка, повідомляє Instagram-акаунт BoxingTime.ua. "Поки Денис Беринчик заявляє, що домагатиметься статусу офіційного претендента по лінії WBO і хоче поєдинку з Ломаченком, інший українець, Дмитро Митрофанов, після переможного бою проти Анатолія Хунаняна поїде до табору Василя у якості спаринг-партнера. Він допомагатиме у підготовці до бою з Лопесом", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, об'єднувальний чемпіонський поєдинок Ломаченко - Лопес запланований на жовтень.

Фото: instagram.com/boxingtime.ua.